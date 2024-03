Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Roller abgebrannt

Quendorf (ots)

Am Mittwoch gegen 6 Uhr kam es in der Straße Am Vechtetal zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Roller in Brand. Bei Eintreffen der Polizeibeamten und der Freiwilligen Feuerwehr Isterberg ist der Roller bereits vollständig abgebrannt. Die Umstände, sowie Eigentumsverhältnisse sind bisher ungeklärt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

