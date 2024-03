POL-EL: Dörpen - Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht

Geeste (ots) - Gestern gegen 21:25 Uhr kam es im Azaleenring zu einem Brand von zwei Mülltonnen. Ein 73-jähriger Bewohner des Hauses hatte zuvor Kaminasche in der Restmülltonne entsorgt. Diese entzündete in der Folge die Mülltonne, so dass eine daneben stehende Mülltonne ebenfalls in Brand geriet. Ein 15-Jähriger, der zufällig vorbeifuhr, entdeckte den Brand ...

