Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Exhibitionist im Molzbergbad in Betzdorf/Kirchen - Polizei sucht Zeugen

Betzdorf/Kirchen(Sieg) (ots)

Bereits am Mittwoch, 03.01.2024, fiel dem Personal des Molzbergbades gegen 15:00 Uhr ein Badegast durch sein seltsames Verhalten auf. Die Person soll im Bereich der Schwimmbecken in auffälliger Weise andere Badegäste angestarrt und sich anschließend in den Bereich der Umkleiden begeben haben. Dies soll der Man mehrmals nacheinander wiederholt haben. Der Bademeister konnte sodann mittels einer Videoüberwachung feststellen, dass sich der Mann im Bereich der Umkleiden die Badehose runterzog und begann sich selbst zu befriedigen. Aufgrund dessen wurde die Person von dem Bademeister angesprochen und des Bades verwiesen. Bei der Durchsetzung des Hausverbots hat die Person im Eingangsbereich des Bades Angestellte lautstark beleidigt und mit einer Duschgelflasche beworfen, welche ihr Ziel jedoch glücklicherweise knapp verfehlte. Nachdem die Person das Bad verlassen hatte, wurde die Polizei verständigt, welche den Mann in unmittelbarer Nähe zum Molzbergbad antreffen und einer Kontrolle unterziehen konnte. Bei der Personenkontrolle versuchte die Person sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen, konnte durch die eingesetzten Beamten jedoch überwältigt, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde bei der Person eine geladene Schreckschusswaffe, ein Messer sowie eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 42-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, trägt einen Vollbart und hat mittellange braune Haare. Diese waren während seines Aufenthalts im Molzbergbad nach hinten zu einem Zopf zusammengebunden. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen die beschriebene Person am Mittwoch, 03.01.2024, gegen 15:00 Uhr im Molzbergbad aufgefallen ist, sich zu melden. Insbesondere wird nach Zeugen gesucht, welche die Selbstbefriedigung des Mannes im Umkleidebereich gesehen oder sogar selbst Opfer exhibitionistischer Handlungen des Mannes geworden sind. Die Kriminalpolizei Betzdorf ist telefonisch unter 02741 926-0 oder per Mail unter kibetzdorf@polizei.rlp.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell