Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Haren ereignete. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Trecker, der die Straße in Richtung Erika befuhr, und einem entgegenkommenden Lkw samt Tieflader. Vermutlich wurde der Unfall von dem Lkw-Fahrer nicht bemerkt, weshalb er seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Der Fahrer des Lkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

