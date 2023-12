POL-EL: Lingen - Radfahrerin verletzt

Dersum (ots) - Am Freitag kam es gegen 17 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses an der Straße Neuer Weg in Dersum. Brandursächlich war vermutlich Essen im Backofen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

