IM-MV: Christian Pegel: "Die Stiftung hat ihr operatives Geschäft selbst geführt"

"Die bemühte Nachricht des NDR, die Landesregierung habe in der Klima- und Umweltschutzstiftung das operative Geschäft wahrgenommen, geht an den Fakten vorbei", so Innenminister Christian Pegel.

Der NDR leitet dies daraus her, dass der damalige Energie- und heutige Innenminister Christian Pegel wenige Tage nach der Stiftungsgründung die Einwahldaten für eine gemeinsam mit dem Stiftungsvorstandsvorsitzenden durchgeführte Videoschaltkonferenz per Email versendet hatte.

Der Stiftungsvorstand war gerade ins Amt gekommen und hatte noch keinerlei hauptamtliche Hilfe - er habe deshalb pragmatisch geholfen und zur Videokonferenz eingeladen, so Pegel.

Es sei in dem Gespräch im Rahmen der Videokonferenz um einen Austausch zur damals aktuellen Diskussion in den sozialen Medien über die Stiftung gegangen. Der an der Videoschaltkonferenz beteiligte Unternehmer sei mit seinem Unternehmen speziell in diesem Themenfeld tätig gewesen.

Die Landesregierung habe keine Entscheidung über das Ob und Wie eines möglichen Geschäftsabschlusses mit der Kommunikationsagentur getroffen. Sie habe damit gerade nicht das operative Geschäft der Stiftung geführt. "Die Stiftung hat selbst entschieden, ob sie eine Kommunikationsagentur zur Unterstützung ihrer Social Media-Arbeit engagieren will", so Pegel. Damit zeige auch dieser Vorgang deutlich das Gegenteil von der seitens des NDR behaupteten Nachricht.

