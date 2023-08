POL-PPTR: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Trier

Trier (ots) - In der Nacht vom 8. August zwischen 02:28 Uhr und 02:31 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter in ein Restaurant in der Franz-Georg-Straße in Trier einzudringen. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Turnschuhe, schwarze Haare Person 2: graue Hose, blauer Pullover, schwarze Umhängetasche, blaues Basecap Die Kriminalpolizei Trier hat ...

