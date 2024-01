Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Neuwied - In der Zeit vom 13.01.2024, 20:00 Uhr bis 15.01.2024, 16 Uhr wurde im Handwerkerweg in Neuwied ein BMW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro. Das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz nähe der Tennishalle abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

