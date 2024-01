POL-PDNR: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 18.01.2024 wurde am Vormittag aufgrund der Wetterlage eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Verkehrssicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen durchgeführt. Es wurden 20 Fahrzeuge geahndet, die nicht ordentlich freigeräumt waren und daher die Sicht der Fahrzeugführer eingeschränkt war. Alle Fahrzeugführer wurde verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

