Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - BMW X5 entwendet

Sögel (ots)

In der Zeit von Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr kam es in der Straße Rilkekamp zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen BMW X5, der auf einem Grundstück abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

