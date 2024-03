Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 15- und 18-Jähriger löschen gemeinsam Brand (Korrektur)

Geeste (ots)

Gestern gegen 21:25 Uhr kam es im Azaleenring zu einem Brand von zwei Mülltonnen. Ein 73-jähriger Bewohner des Hauses hatte zuvor Kaminasche in der Restmülltonne entsorgt. Diese entzündete in der Folge die Mülltonne, so dass eine daneben stehende Mülltonne ebenfalls in Brand geriet. Ein 15-Jähriger, der zufällig vorbeifuhr, entdeckte den Brand und rief zunächst die Feuerwehr. Gemeinsam mit einem ebenfalls zufällig vorbeifahrenden 18-Jährigen löschte er das Feuer mit einem Gartenschlauch, bevor dieses auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Durch die Freiwillige Feuerwehr Osterbrock wurde der Brandort anschließend kontrolliert. Durch den Brand wurde die Hauswand und Teile der Vertäfelung einer Überdachung beschädigt.

