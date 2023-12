POL-FR: Freiburg im Breisgau: Kollision zwischen zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 25.12.2023, 10.30 Uhr bis Donnerstag, 28.12.2023, 11.30 Uhr, wurde in der Zähringer Straße in zwei Schulen eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Haupteingangstür beziehungsweise eine Seiteneingangstür auf, um in die Schulen zu gelangen. Im Sekretariat seien nahezu alle Schränke aufgebrochen worden. Augenscheinlich wurde aus den Schränken nichts entwendet. Hier ...

mehr