POL-LB: Marbach am Neckar: Fahrerseite und Motorhaube zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Sonntag (03.12.2023) zwischen 15.40 Uhr und 16.40 Uhr ein noch Unbekannter einen Mercedes in der Strohgasse in Marbach am Neckar zerkratzte. Der PKW stand auf dem Kelterparkplatz. Die Fahrerseite und die Motorhaube wurden beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand.

