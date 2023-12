Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vorfall vor Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.35 Uhr, randalierten drei noch unbekannte Täter vor einer Shisha-Bar in der Stuttgarter Straße in Böblingen und beschädigten ein großes Fenster. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen schlugen die Unbekannten mit einem Baseballschläger und eventuell einem Nothammer gegen die Fensterscheibe, die hierdurch zu Bruch ging. Darüber hinaus gaben Zeugen an, mehrere Schussgeräusche gehört zu haben. Die Männer flüchteten im Anschluss über die Querstraße in Richtung der Innenstadt. Die drei Männer sollen jeweils etwa 20 Jahre alt und zwischen 160 und 170 cm groß gewesen sein. Einer der Täter konnte detaillierter beschrieben werden. Er hat einen Vollbart, trug eine schwarze Wollmütze, eine etwa knielange Winterjacke und einen hellgrauen Schal. Darüber hinaus ist noch bekannt, dass einer der Männer eine dunkle Daunenjacke an hatte. Die Gaststätte war mit rund 50 Gästen nahezu voll besetzt. Eine 19 Jahre alte Frau erlitt im Zuge des Vorfalls einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat dauern an. Mehrere Streifenwagenbesatzungen führten Fahndungsmaßnahmen durch, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

