Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Asperg und Remseck am Neckar: mehrere Einbrüche über das Wochenende

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg registrierte über das vergangene Wochenende mehrere Einbrüche in den Städten Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Asperg und Remseck am Neckar.

In Ludwigsburg schlugen die Täter zwischen Donnerstagmittag (30.11.2023) und Samstagabend (02.12.2023) in der Straße "Am Zuckerberg" und am Samstag (02.12.2023) zwischen 17.00 Uhr und 20.35 Uhr in der Olgastraße zu. "Am Zuckerberg" brachen sie eine Kellertür auf und durchsuchten das gesamte Haus. Ob ihnen Diebesgut in die Hände fiel steht noch nicht fest. In der Olgastraße schlugen sie eine Terrassentür ein und wüteten ebenfalls im ganzen Haus. Vermutlich stahlen sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

In der Nacht zum Sonntag gelangten Unbekannte über ein Fenster, das sie aufhebelten, in einen Frisörsalon in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen. Aus dem Geschäft stahlen sie anschließen mehrere Hundert Euro, die sich in Kassen befunden hatten. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr manipulierte ein noch unbekannter Einbrecher an einer Haustür in der Emmy-Noether-Straße ebenfalls in Bietigheim-Bissingen. Allerdings befand sich eine 23-Jährige im Haus, die den Unbekannten überraschte. Der Täter ergriff hierauf sofort die Flucht.

In Asperg in der Marienstraße verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 22.00 Uhr Zugang in eine Wohnung, indem er die Scheibe der Terrassentür einschlug. Anschließend durchwühlte er nahezu sämtliche Schränke und stieß auf mehrere Tausend Euro Bargeld, das er entwendete.

Bargeld, Schmuck und eine Handtasche fielen einem Einbrecher in Remseck am Neckar-Aldingen in der Hegelstraße in die Hände. Auch in diesem Fall brach der Unbekannte über die Terrassentür ein und durchsuchte das gesamte Haus. Der Wert des Diebesguts dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

Zeugen, die zu den Einbrüchen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell