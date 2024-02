POL-OL: +++Schlüssel vermisst? (s. Foto)+++

Oldenburg (ots) - Mehrere Einbrüche in Geschäftsstellen und Vereinsheime von Sportvereinen in Oldenburg beschäftigen in den letzten Monaten, insbesondere seit Mitte Januar, die Polizei. Das Vorgehen ähnelt sich bei jeder Tat: In der Regel schlagen die Täter mittels vor Ort entnommenen Pflastersteinen die Fensterscheiben ein und verschaffen sich so Zugang zu den ...

mehr