POL-OL: +++ Apen/Augustfehn: Einbruch in Firmengebäude - Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende (23.02.24 bis zum Morgen des 26.02.24) haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Büroräume einer Firma in Westerstede, Hansacker, verübt. Dazu wurde eine Tür aufgehebelt. Der/ die Täter öffnete(n) zwei Geldkassetten. Es wurde Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro entwendet. Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04488/833115 zu ...

mehr