Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Samstag

Soest (ots)

Gut zu tun hatte die Polizei am Samstag auf der Allerheiligenkirmes in Soest. Aus einem relativ ruhig verlaufenen Samstagnachmittag wurde eine unruhige Nacht. Am frühen Abend konnte ein 17-jähriges, geistig beeinträchtiges Mädchen nach kurzer Suche wieder aufgefunden und ihrem Vater übergeben werden. Insgesamt 16 Personen wurden in Gewahrsam genommen weil sie den polizeilichen Anordnungen nicht nachgekommen sind oder aber um weitere Straftaten zu verhindern. Weiterhin wurden 17 Personen Platzverweise erteilt. Bei insgesamt 7 Körperverletzungsdelikten mussten die eingesetzten Beamten einschreiten. Davon waren 3 gefährliche Körperverletzungen. Herausragend dabei war sicherlich eine Person, die im Bereich der Marktstraße Pfefferspray eingesetzt und dabei fünf Personen verletzt hat. Außerdem wurden einem Standbetreiber die Tageseinnahmen entwendet. Zu einem Sexualdelikt kam es am Hansaplatz. Dort wurden in einem Imbiss drei Mädchen sexuell belästigt indem sie am Gesäß berührt worden sind. Der Tatverdächtige konnte durch eine schnell eingeleitete Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen.

