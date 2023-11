Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Freitag befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem PKW VW gegen 17:45 Uhr den Drosselweg in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach links auf die Plaschkestraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang vollzog der Fahranfänger eine zu starke Lenkbewegung nach links und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der verletzte Fahrzeugführer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (sn)

