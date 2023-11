Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeuginnen nach versuchtem Eigentumsdelikt in der Nacht von Freitag auf Samstag gesucht

Soest (ots)

Im Rahmen der Allerheiligenkirmes haben zwei Frauen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:17 Uhr vor der Gaststätte Christ die Besatzung eines passierenden Streifenwagens durch Winken auf sich aufmerksam gemacht. Aufgeregt haben die Frauen den Beamten geschildert, dass wenige Sekunden zuvor eine männliche Person südländischen Phänotyps und bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover versucht habe, sie "zu überfallen". Während der kurzen Sachverhaltsschilderung kam noch eine männliche Person, die augenscheinlich zu den beiden Frauen gehörte, aus der Gaststätte heraus. Aufgrund der geschilderten unmittelbar zuvor stattgefundenen Straftat wurde von den Beamten nach dem Hinweis an die Betroffenen, vor der Gaststätte zu warten, zunächst die Fahndung nach dem Flüchtigen aufgenommen. Im Rahmen der Fahndung konnten Hinweise auf die Identität eines möglicherweise Tatverdächtigen erlangt werden. Als die Polizeibeamten nach der Übernahme der Fahndung durch weitere hinzugezogene Kräfte wenige Minuten später zur Gaststätte zurückkehrten hatten die hinweisgebenden und mutmaßlich einer versuchten Straftat geschädigten Frauen die Örtlichkeit bereits verlassen. Die Polizei hofft daher auf diesem Wege die Identität der beiden Frauen zu erfahren. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes wurde von der Polizei bereits eingeleitet. Wer sich in der Sachverhaltsschilderung wiedererkennt oder Hinweise zur Identität der beiden mutmaßlich Geschädigten machen kann wird daher dringend gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (mj)

