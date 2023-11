Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht - Kleintransporter gesucht

Rüthen (ots)

Am 09. November, gegen 12:50 Uhr, kam es auf den Kattensiepen zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Warsteiner war mit seinem BMW und seinen beiden Mitfahrern in Richtung Rüthen unterwegs. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Kleintransporter entgegen, der sich auf seiner Fahrbahnseite befand. Der BMW-Fahrer wich dem Transporter nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Durch die Wucht des Aufprall wurde das Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrbahnseite zurück geschleudert. Schließlich kam der BMW auf der Bankette zum Stehen. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Suttrop fort. Der 23-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sein 30-jähriger und 32-jähriger Mitfahrer, beide aus Warstein, bleiben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zeugen, die Hinweise zu dem Kleintransporter oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell