Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped vor Turnhalle gestohlen

Bleicherode (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, den Diebstahl eines Mopeds. Das Kleinkraftrad war auf einem Parkplatz vor der Turnhalle im Postweg abgestellt, als sich ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug zu schaffen machte und schließlich damit davonfuhr. Bei dem entwendeten Moped handelt es sich um eine Simson S51 in metallicgrau im Wert von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen:0293395

