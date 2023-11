Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Brückengeländer kollidiert - Fahrer schwer verletzt

Urleben (ots)

Ein 22-Jähriger ist bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem VW auf der Bruchstedter Straße in Fahrtrichtung Bruchstedt unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Laut eigenen Aussagen musste er einem querenden Tier ausweichen. Der Pkw kollidierte in weiterer Folge mit einem Brückengeländer. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

