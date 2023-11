Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landstraße nach Unfall voll gesperrt - Autofahrerin verletzt

Langula (ots)

Die Fahrerin eines Skoda beabsichtigte am Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, aus Richtung Niederdorla kommend auf die Landstraße 1016 aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Transporter eines 35-Jährigen, der auf der Landstraße aus Richtung Langula in Richtung Oberdorla unterwegs war. Die 52 Jahre alte Fahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Landstraße war bis etwa 7.45 Uhr voll gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

