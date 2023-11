Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladung eines Lkw gerät in Brand

Kallmerode (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, geriet plötzlich die Ladung eines Lkw in Brand, der auf der Bundesstraße 247 zwischen Dingelstädt und Kallmerode unterwegs war. Die Fahrzeuginsassen bemerkten das Feuer und es gelang ihnen, die brennende Ladung vom Fahrzeug zu befördern, bevor ein Schaden am Lkw entstand. Personen wurden nicht verletzt. Warum sich die Ladung entzündete, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei der Ladung handelte es sich um Drainage.

