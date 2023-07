POL-PPRP: Erpressung nach "Sex-Chat"

Ludwigshafen (ots) - Am 17.07.2023, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf der Pasadenaallee in Richtung Hauptbahnhof. Gleichzeitig befuhr ein mit ca. 30 Fahrgästen besetzter Linienbus die Pasadenaallee in Richtung Heinigstraße. Die 82-jährige Fahrerin achtete nicht auf den bevorrechtigten Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei niemand. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein ...

