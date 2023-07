Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Linienbus und hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 17.07.2023, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf der Pasadenaallee in Richtung Hauptbahnhof. Gleichzeitig befuhr ein mit ca. 30 Fahrgästen besetzter Linienbus die Pasadenaallee in Richtung Heinigstraße. Die 82-jährige Fahrerin achtete nicht auf den bevorrechtigten Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei niemand.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell