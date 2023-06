Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Abkürzung führte zu Unfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.6.2023, 6.55 Uhr nutzte eine Autofahrerin eine Abkürzung, die zu einem Unfall im Bereich Kruppstraße/Porschestraße in Ahlen führte. Die 36-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Kruppstraße in Richtung Nikolaus-Dürkoop-Straße und beabsichtigte links auf die Porschestraße abzubiegen. Die Frau aus Rheda-Wiedenbrück fuhr hinter einem LKW. Um den Lkw zu überholen, nutzte sie die dortige Tankstelle als Abkürzung. Allerdings konnte sie die Porschestraße aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht vollständig einsehen. Als sie auf die Porschestraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 49-Jährigen. Der Ahlener befuhr mit seinem Auto die Porschestraße in Richtung Kruppstraße. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw der 36-Jährigen wurde abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die auf die Straße ausgelaufenen Betriebsstoffe. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

