POL-WAF: Warendorf. Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.06.2023, um 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Zumlohstraße in Warendorf ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Ein 9-jähriges Mädchen aus Warendorf befuhr mit ihrem Fahrrad die Zumlohstraße in Richtung Freckenhorster Straße. Als sie an einem auf der Fahrbahn geparkten Pkw vorbei fuhr, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 53-jährigen Warendorferin. Diese befuhr die Zumlohstraße zu diesem Zeitpunkt in Richtung Blumenstraße. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

