POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Heute, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Mann aus Rietberg (Kreis Gütersloh) mit seinem Fahrrad den Grenzweg in süd-westliche Richtung und beabsichtigte, die B 55 zu überqueren und die Fahrt auf der Quellenstraße fortzusetzen. Als der Radfahrer den in Richtung Lippstadt weisenden Fahrstreifen der B 55 erreicht hatte, wurde er von einem LKW / Sattelzug erfasst und in den Straßengraben ...

