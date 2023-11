Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach versuchtem Kennzeichen-Diebstahl gesucht

Lippstadt (ots)

Gestern Abend gegen 20:10 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte männliche Personen, die Kennzeichen an einem in der Goethestraße, Höhe Hausnummer 13, abgestellten, silberfarbenen Golf zu entwenden. Die Eigentümerin des Pkw vernahm zur Tatzeit ein "knackendes" Geräusch und beobachtete die zwei Täter, die im Begriff waren, die Kennzeichen ihres Fahrzeugs abzumontieren. Sie sprach die Täter an, die sofort - ohne Tatbeute - mit einem dunklen BMW, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war, in Richtung Norden flüchteten. Die Zeugin rief noch einem vorbeifahrenden Radfahrer und einem Fußgänger zu, dass sie sich das Kennzeichen des flüchtenden BMW mit vermutlichem Kennzeichen aus Kassel merken sollen. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden. Beide etwa 1,80 Meter groß, dunkle Haare, beide dunkel gekleidet. Der Radfahrer und der Fußgänger, sowie weitere mögliche Zeugen, die das Tatgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

