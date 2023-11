POL-SO: Handtaschenraub auf der Rixbecker Straße

Soest (ots) - "Ruhig", so kann die Polizei in Soest den ersten Kirmestag bilanzieren. Von insgesamt vier Körperverletzungsdelikten und einem Taschendiebstahl spricht die Polizei in ihrer Bilanz zum Kirmesmittwoch. Die Polizei in Soest ist mit dem Auftakt aus polizeilicher Sicht zufrieden und wünscht sich für den heutigen Donnerstag eine ähnliches Ergebnis wie ...

mehr