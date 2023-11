Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneut spanische Unterstützung auf der 685. Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Zwei spanische Polizeibeamte haben auch in diesem Jahr die Reise nach Deutschland angetreten, um die Soester Polizei im diesjährigen Kirmes-Einsatz im Rahmen der Europäischen Kommissariate zu unterstützen. Angereist sind die 47 und 50 Jahre alten Polizisten aus Madrid und La Palma bereits Anfang der Woche. Einer der beiden Uniformierten war schon im letzten Jahr in Soest und zögerte nicht lange, als sich erneut die Gelegenheit bot, die Soester Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen und natürlich auch den Kirmes-Einsatz wahrzunehmen. Beide Beamte sind in ihrer jeweiligen Uniform der Guardia Civil und der Spanischen Nationalpolizei unterwegs und werden während ihres Aufenthaltes die verschiedenen Dienststellen der Kreispolizeibehörde Soest besuchen. Das Rettungszentrum sowie die Leitstelle stehen dabei ebenso auf dem Programm wie die Fortbildungseinrichtungen der Polizei. Besonders eingebunden werden die Spanier, die beide über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, in den diesjährigen Kirmes-Einsatz zusammen mit den Soester Polizeibeamten. Dabei werden die einsatzerfahrenen spanischen Polizisten den Einsatztrupp im Nachtdienst in der Innenstadt begleiten und auch die Mobile Wache auf dem Petrikirchhof unterstützen. Verantwortlich für die gesamte Organisation der Reise und die Betreuung vor Ort ist der Erste Polizeihauptkommissar Oliver Topp, der bereits selber einige Dienststellen im Ausland besucht hat.(dk)

