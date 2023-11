Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Autofahrer nach Überschlag verletzt

Geseke (ots)

Am Freitagmittag befuhr ein 69-jähriger Geseker mit seinem PKW VW gegen 12.00 Uhr die Langeneicker Straße von Störmede in Richtung Langeneicke. Im Bereich des Ortsausgangs Störmede prallte er aufgrund einer Unaufmerksamkeit ungebremst gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes und unbesetztes Fahrzeug. Der VW Polo überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Geseker wurde vom Rettungsdienst mit vergleichsweise leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

