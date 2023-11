Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 10.11. befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem PKW Seat gegen 09:45 Uhr die Straße "Lippertor" in nördlich Richtung, wollte weiter geradeaus und musste vor der Rotlich zeigenden Ampelanlage an der Kreuzung Lippertor / Lipperoder Straße / Wiedenbrücker Straße anhalten. Als für die Rechtsabbieger Grünlicht erschien, konzentrierte sich der Lippstädter ausschließlich auf dieses Signal, obwohl für ihn als Geradeausfahrer die Ampel noch auf Rotlicht stand. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem VW Polo einer 49-Jährigen, ebenfalls wohnhaft in Lippstadt. Die Frau war auf der Lipperoder Straße unterwegs und überquerte die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Cappel. Die Polo-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei über 20.000 Euro. (sn)

