Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Freitag

Soest (ots)

Der Freitag war aus polizeilicher Sicht arbeitsreich. Während es zunächst beim eher familiär geprägten Nachmittag relativ ruhig zuging, gab es für die Polizeibeamten einen arbeitsreichen Abend. Insgesamt wurden 11 Personen in Gewahrsam genommen. Alkoholisiert widersetzten sie sich den polizeilichen Anordnungen, kamen Platzverweisen nicht nach und mussten dann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Eine der Personen verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Die eingesetzten Beamten mussten bei insgesamt vier Körperverletzungsdelikten einschreiten. Davon ging es in zwei Fällen um gefährliche Körperverletzungen. Weiterhin wurden zwei Raubdelikte und vier Taschendiebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Eine Person nach einer sexuellen Belästigung. Zwei weitere Männer nach dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Die Polizei wird auch am Wochenende auf der Kirmes starke Präsenz zeigen und alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten. (dk)

