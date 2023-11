Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Soest (ots)

Am Samstag, 11.11.2023 um 04:18 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Brüderstraße in Soest über den Notruf 110 bei der Polizei und teilte mit, dass soeben eine männliche Person versucht habe, durch Hineingreifen das auf Kipp stehende Fenster zu ihrem Schlafzimmer von außen zu öffnen. Nach Wegschieben des Vorhangs sei die ertappte Person weggelaufen. Während sich zahlreiche Polizeikräfte, darunter auch ein Diensthundeführer mit Diensthund, in den Tatortbereich begaben, wurden von der Melderin parallel ständige Standortmeldungen des Tatverdächtigen, den sie vom Schlafzimmerfenster aus dabei beobachten konnte, wie er nun versuchte, geparkte Pkw sowie die verschlossene Hintertür der Drogerie Müller öffnen, telefonisch durchgegeben. Diese Zusammenarbeit führte schließlich zum Erfolg, denn der 23-jährige Tatverdächtige deutscher Herkunft, der der Polizei bereits aus weiteren Einsätzen gut bekannt ist, konnte nur wenige Minuten nach Beginn des Notrufs festgenommen werden. Es wird vermutet, dass er noch für weitere Eigentumsdelikte in der Nacht verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu, die von der Kriminalpolizei bereits in der Nacht aufgenommen wurden, dauern an. (mj)

