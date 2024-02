POL-OL: +++ Westerstede; Einbruch in Firma +++

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude, der Täter wurde gestört und konnte entkommen. Am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Bürogebäude in der Gartenstraße informiert. Den ersten eintreffenden Beamten teilte der Meldende mit, dass er einen Alarm aus dem Gebäude gehört und Nachschau gehalten habe. Hierbei habe der Zeuge eine dunkel gekleidete Person gesehen, die sich in dem ...

