Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - Tödlicher Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Warendorf (ots)

Drensteinfurt

Auf der Kreisstraße (K) 21 kam es am 10.08.23, gegen 20.26 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad, der tödlich endete. Ein 38-jähriger Drensteinfurter war mit einem Krad Suzuki auf der Straße Büren in Richtung Drensteinfurt unterwegs. Nachdem er zwei PKW überholt hatte geriet er mit seinem Krad auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend geriet er in den rechtsseitigen Graben. Durch den Unfall wurde der Drensteinfurter tödlich verletzt. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 21 komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde unter Beteiligung des VU-Teams aus Münster durchgeführt. Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr Drensteinfurt und Ahlen, waren auch der Notarzt aus Sendenhorst und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

