POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Oldenburg (ots) - Mehrere Einbrüche vom Wochenende beschäftigen die Polizei, gesucht werden Zeugen der Taten. Einen ersten Einbruch in ein Bürogebäude nahmen die Beamten am Sonntagabend auf. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Eingangstür des Gebäudes im Pophankenweg auf und durchsuchten mehrere Räume. Angaben zum Diebesgut können hier vorerst nicht gemacht werden. (254372) In eine Wohnung in der ...

mehr