POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.11.2023.

Salzgitter (ots) - Lagemeldung Salzgitter-Bad, Gymnasium SZ-Bad, Am Eikel, 14.11.23, 11:40 Uhr Es wurden alle Personen aus dem Gebäude evakuiert und sind in Sicherheit. Die Polizei führt weiterhin Durchsuchungsmaßnahmen in den geräumten Gebäuden der Schule durch. Rückfragen bitte an: Polizei Salzgitter Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05341/1897-104 ...

