POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.11.2023.

Peine (ots)

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Wendeburg, Sophiental, Spannweg, 14.11,2023, 23:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes einen gewaltsamen Zugang in einen Schuppen. Bei der Tat erbeuteten sie Ölfässer und Reifen und verursachten hierbei einen Schaden von annähernd 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 990890 entgegen.

Täter erbeuteten nach Aufbruch von Zigarettenautomaten Bargeld.

Peine, Essinghausen, August-Bebel-Straße, 14.11.2023, 03:00-04:00 Uhr.

Peine, Badestraße, 14.11.2023, 09.30 Uhr.

Peine, Dungelbeck, Festanger, 14.11.2023, 08:30 Uhr.

In drei bekannt gewordenen Fällen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft einen gewaltsamen Zugang zum Bar- und Münzgeldfach und erbeuteten in zwei Fällen auch Bargeld. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Peine, Duttenstedt, Eilhart-von-Oberg-Straße, 14.11.2023, 15:00-19:00 Uhr.

Innerhalb weniger Stunden hatte die unbekannte Täterschaft die Terassentür des Wohnhauses aufgehebelt und sich somit den Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Im Tatverlauf wurden zahlreiche Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 2.400 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

Zeugenaufruf. Polizei ermittelt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wendeburg, OT Meerdorf, Böttgerberg/Am Park, Bushaltestelle Feuerwehr, 31.10.2023, 18:00 Uhr-01.11.2023.

Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes ergaben, dass eine unbekannte Täterschaft an der Außenwand des Feuerwehrgebäudes in Meerdorf Naziparolen aufgebracht und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht hatte. Ein örtlicher Verein hatte dort vor Jahren und im Rahmen des Programms "Unser Dorf soll schöner werden" eine Wandmalerei aufbringen lassen. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

