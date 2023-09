POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrten in der Innenstadt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (10.09.2023) kam es am Königsplatz kurz nach Mitternacht in einer Gruppe von etwa 20 Personen zu einem Tumult, der in eine Schlägerei mündete. Nachdem die Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei zwischen 20 bis 30 Personen am Königsplatz erhalten hatte, traf eine Streife drei Heranwachsende vor Ort an, die ...

mehr