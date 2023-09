POL Schwaben Nord: Mit frisiertem Pedelec ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (08.09.2023) wurden auf einer Baustelle in der Zugspitzstraße, kurz vor der Einmündung in die Schneefernerstraße, zwischen gegen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen entwendet. Des Weiteren wurden auf dem Gelände verschiedene Baumaterialien gestohlen. Der Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Ost nimmt ...

