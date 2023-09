Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Aggressive Verkehrsteilnehmerin

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (08.09.2023) beleidigte und verletzte die Beifahrerin eines grauen Honda mit Schweizer Kennzeichen gegen 21.00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmerinnen in der Stuttgarter Straße. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin wollte zusammen mit Ihrer Beifahrerin den Parkplatz einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße verlassen, als ein vor ihnen fahrender grauer Honda mit Schweizer Kennzeichen unvermittelt stehen blieb und auch nicht mehr weitergefahren wurde. Deshalb überholte die 20-Jährige den Honda und wurde dabei mehrfach angehupt. Während ihrer Weiterfahrt auf der Stuttgarter Straße in Richtung Donauwörther Straße musste sie an der Ampel in Höhe der Auffahrt zur B 17 aufgrund Rotlichts anhalten. Aus dem Honda, der ihr gefolgt war und hinter ihr stand, stieg nun die Beifahrerin aus. Sie beleidigte die 20-Jährige und verletzte sie leicht, woraufhin diese ihren Audi verließ. Die Beifahrerin der 20-Jährigen stieg ebenfalls aus dem Audi aus, um dieser zu helfen, und wurde von der Beifahrerin des Honda ebenfalls leicht verletzt. Die Aggressorin stieg anschließend wieder in den Honda und entfernte sich in Richtung Donauwörther Straße. Die bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, schlank, etwa 40 Jahre alt, blonde, glatte, schulterlange Haare, möglicherweise südeuropäischer Akzent. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell