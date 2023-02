POL-WES: Moers - Steine von der Brücke auf A40 geworfen

Moers (ots) - Unbekannte haben in Moers sechs Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Sie stahlen in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, verschiedene Werkzeuge. Die Fahrzeuge standen an folgenden Orten: jeweils ein Mercedes-Sprinter an der Eichenstraße und Donaustraße, jeweils ein Ford-Transit an der Rominter Heide, Rathausallee und Theodor-Heuss-Straße ...

mehr