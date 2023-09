Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schlägerei mit tätlichem Angriff auf Einsatzkräfte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (10.09.2023) kam es am Königsplatz kurz nach Mitternacht in einer Gruppe von etwa 20 Personen zu einem Tumult, der in eine Schlägerei mündete.

Nachdem die Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei zwischen 20 bis 30 Personen am Königsplatz erhalten hatte, traf eine Streife drei Heranwachsende vor Ort an, die äußerst aggressiv auftraten. Ein 18- und ein 20-Jähriger beleidigten in der Folge die eingesetzten Beamten und griffen diese tätlich an.

Der alkoholisierte 20-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen, der ebenfalls alkoholisierte 18-Jährige wurde mit Verletzungen infolge der Schlägerei in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Tathergang und -verlauf wurde durch Videokameras am Königsplatz aufgezeichnet und ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

