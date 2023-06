Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte zünden Müllcontainer an (03.06.2023)

Rottweil (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend eine Sachbeschädigung auf dem Friedhof in der Römerstraße begangen. Die Täter zündeten einen Müllcontainer an, wodurch auch daneben gelagerte Holzbretter in Brand gerieten. Die Feuerwehr Rottweil, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann vor Ort war, löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

