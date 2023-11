POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.11.2023

Peine (ots) - Verkehrsunfallflucht in Peine In der Nacht vom 11.11. auf den 12.11. kurz nach Mitternacht hat ein bislang unbekannter Fahrer einen VW Golf in der Senator-Voges-Straße in Peine beschädigt. Wie eine Zeugin mitteilte, sei ein silberner PKW, vermutlich ebenfalls ein VW Golf, in den geparkten roten Wagen ...

