Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.11.2023:

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht in Peine

In der Nacht vom 11.11. auf den 12.11. kurz nach Mitternacht hat ein bislang unbekannter Fahrer einen VW Golf in der Senator-Voges-Straße in Peine beschädigt. Wie eine Zeugin mitteilte, sei ein silberner PKW, vermutlich ebenfalls ein VW Golf, in den geparkten roten Wagen gefahren und habe sich anschließend in Richtung Am Silberkamp entfernt. Am beschädigten Wagen entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrerseite. Hinweise zum Fahrer oder dem mutmaßlich ebenfalls beschädigten silbernen Wagen nimmt die Polizei Peine unter 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell